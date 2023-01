Pannenkoekenslag bij Davidsfonds op Lichtmis

Lichtmis gaat terug op de Joodse traditie die wou dat jongens 40 dagen na hun geboorte naar de tempel moesten worden gebracht om daar getoond te worden aan het volk. Jezus werd geboren op 25 december, 2 februari is precies veertig dagen later. Hij werd in de tempel van Jeruzalem als de redder van het volk herkend door Simeon, een oude man die van de Heilige Geest de belofte had gekregen dat hij niet zou sterven vooraleer hij de Messias had gezien. Toen dat gebeurde noemde hij Jezus het Licht.

Lichtmis was ook één van de twee dagen, naast Sint-Maarten op 11 november, waarop de plattelandsbevolking van pachthoeve kon veranderen. Dat werd ’s avonds gevierd met haardkoeken, die later evolueerden naar pannenkoeken. De vorm en kleur van de pannenkoeken worden ook gezien als een verwijzing naar de zon en dus naar het licht.

Bij Davidsfonds Kluisbergen bakken ze de pannenkoeken per halve of hele kilo. Je kunt ze bestellen voor 28 januari via leenfamaey@hotmail.com of 0474 782405 en betalen via BE19 7507 0255 6412. Een halve kilo kost 6 euro, een hele kilo 10 euro.

De bestellingen kunnen afgehaald worden in La Sablière in de Bergstraat 40 in Kluisbergen op donderdag 2 februari van 18 tot 20 uur of ze worden thuis gebracht op vrijdag 3 februari.