Op 13 en 14 juli worden de straten geveegd: vergeet je auto niet te verplaatsen

KLUISBERGEN Marie uit Kluisber­gen wil Queen of the Models worden in navolging van goede vriendin Amber

Marie Dewolf (20) uit Kluisbergen wil Queen of the Models 2022 worden. De wedstrijd is toe aan zijn vijfde editie en 25 finalistes strijden om de kroon op 1 oktober in Heist-op-den-Berg.

20 juni