Nieuw schooljaar, nieuw kleurrijk logo voor de Vrije Basisschool Berchem-Kwaremont

Van het vorige logo werden enkel de twee kinderkopjes behouden. Zorgcoördinator Pieter De Roo: “De kinderen staan dan ook centraal in wat we doen. Maar we hebben dit keer gewerkt met de kleuren van de regenboog omdat iedereen hier met zijn eigenheid welkom is. Groen heeft een voorname plaats gekregen en dat is geen toeval. We zijn immers zeer begaan met ecologie en duurzaamheid in het dagelijkse schoolleven. Er zijn ook kleine cirkels links onderaan het logo en die staan voor de peuters en kleuters die stilaan naar ons toekomen, terwijl we rechts bovenaan de pubers weer loslaten. Er is dus door het team goed over nagedacht en we zijn er zeer blij mee. Een meevaller is ook dat exact dezelfde kleuren zijn gebruikt bij het beleidsplan dat het Katholioek Onderwijs heeft uitgetekend voor de basisscholen.”

Het logo werd op de eerste schooldag door de klassen ook verder uitgewerkt in een rotatiesysteem dat de overstap van vakantie naar schooltijd vlekkeloos hielp verteren.