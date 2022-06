Natuurreservaat De Paddenbroek viert in 2023 tienjarig bestaan met een inventaris van alles wat leeft op het domein

Het domein ligt aan de Paddenstraat in Berchem, achter de Parklaan. Het werd door de gemeente Kluisbergen aan Natuurpunt gegeven en in 2013 officieel erkend als natuurreservaat. Het voormalige textielbedrijf La Moderne legde er destijds een nooit gebruikt netwerk aan van beken, rond een centrale vijver. Er ontstond op het domein een rijke fauna en flora waar Natuurpunt over waakt. Om de tiende verjaardag in 2023 passend te vieren wil het nu alle vormen van leven in De Paddenbroek registreren. Daarom zijn alle speurders, fotografen en andere natuurliefhebbers zeer welkom in het reservaat. “We willen alles wat hier vliegt, kruipt, bloeit, groeit of zwemt registreren”, zegt Lucia Decuyper. “We mikken op duizend soorten maar het kunnen er net zo goed 1.500 zijn.” Afgelopen zondag ging een groepje al op zoek naar libellen, op 15 augustus is er een rondleiding en infonamiddag voorzien.

Info: https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-vlaamse-ardennen