Na 1.090 dagen wachten, bruist Berchem weer drie dagen in het eerste weekend van juli

“De vaste waarden zijn gebleven”, zegt Jonas Crement. “Gratis toegang, kindvriendelijkheid, aandacht voor het goede doel en een brede lokale samenwerking vormen de pijlers. En voor de rest hebben we een aantal elementen wat scherpe gezet.”

Op vrijdag 1 juli staat vanaf 17 uur voor het eerst de avondzomermarkt op de agenda. Dat wordt een aangename mix van ondernemers van in en rond Kluisbergen, met eigen creaties, lekkernij en workshops. Het succes is verzekerd want de beschikbare plaatsjes voor een standje zijn al uitverkocht. Daarna is het plaats ruimen in de feesttent voor een fuifavond met Safe Mountains, Partie Party, Dirk Stoops en DJ MAOI. Remastered 2DJ’s sluit de rij.

Op zaterdag 2 juli trappen de sportievelingen Berchem Bruist om 14 uur op gang met de, ook al volgeboekte, gocartrace doorheen Berchem centrum.. Een spektakelshow, zowel op als naast het terrein. Vanaf 20 uur zijn er optredens van onder meer Fomme Fatale, Dimi die André Hazes zingt, Rock au Vin en DJ Creator. Ook nu doet Remastered 2 DJ’s de tent dicht.

Op zondag 3 juli bruist Berchem een laatste maal met een volle tent tijdens het eetfestijn. Hiervoor kan men nog inschrijven via de website www.berchembruist.be Er is in de rand ook plaats voor petanque, boogschieten en ander kermisplezier, incluis een kinderdorp. Kwaremont Brodders, ABBA Experience en uiteraard Remastered 2 DJ’s maken het feest compleet.