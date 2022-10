Muriel sluit ‘t Pleintje van november tot maart op vrijdag vanwege te hoge energiefacturen

Muriel Michalon kreeg van Luminus haar voorschotfactuur voor gas en elektriciteit en schrok zich een hoedje: 1580 euro voor gas en 400 euro voor elektriciteit. “Ik kon de gasrekening nog minderen tot 1148 euro maar dat is nog niet doenbaar voor mij. Ik moet dus noodgedwongen maatregelen nemen om te overleven. Eerder heb ik al ‘s mijn frigo’s en verwarming uitgeschakeld tijdens het weekend, als ik sowieso gesloten ben. Dat leverde toch een groot verschil op in verbruik. En dan is het nu nog niet eens koud. Wat gaat dat geven als het straks echt winter wordt?”

Muriel heeft daarom de moeilijke beslissing genomen om op vrijdag te sluiten tot begin maart. Ze is wel nog open op dinsdag, woensdag en donderdag, van 10u30 tot 19u30. “De klanten snappen heel goed waarom ik dit moet doen. Ze zitten in hetzelfde schuitje. We zullen er eentje meer drinken op de dagen dat ik wel open ben, hebben ze beloofd.”