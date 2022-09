Multimove voor kids gaat opnieuw van start in sporthal Kluisbos

Avelgem Hoge energie­prij­zen doen Balta Avelgem helemaal de das om: meer dan 200 jobs op de tocht

Tapijtenfabrikant Balta wil zijn fabriek in Avelgem sluiten. Daarbij zou de helft van de in totaal 486 mensen hun werk verliezen. De andere helft zou aan de slag kunnen op de afdeling in Sint-Baafs-Vijve. In Avelgem ging het al even niet goed en de hoge energieprijzen deden de Balta-afdeling helemaal de das om. “Ik neem niemand iets kwalijk, zolang ze alles maar op een correcte manier afhandelen”, aldus wever Dieter Hillaert.

