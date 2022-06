Marie uit Kluisbergen wil Queen of the Models worden in navolging van goede vriendin Amber

Marie Dewolf besloot haar kans te wagen nadat haar vriendin Amber Dobbels het kroontje bemachtigde in de editie 2020. “Amber vertelde veel leuke verhalen over haar succesvolle deelname en dat gaf me zin om ook mijn kans te wagen. Ik studeer straks af in mijn tweede specialisatiejaar in Ter Groene Poorte in Brugge. Volgend jaar ga ik voedings- en dieetkunde studeren in de Hogeschool Vives in Brugge. In mijn vrije tijd hou ik van fitness, lezen en koken.”

De Queen krijgt naast een geldsom ook een modellencontract bij Q-Models. Dat geldt ook voor de tweede in de uitslag, de Princess. De derde op het podium, de Duchess, moet het stellen met een geldsom.