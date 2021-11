Man overlijdt nadat hij verdwaalt op landweg en in sloot belandt in Ruien

De man is gevonden langs een landweg in de buurt van de Marvijlestraat. Dat is op de grens van Ruien met de Waalse buurgemeente Mont-de-l Enclus . De 67-jarige woonde net over de taalgrens. Zaterdag was de brandweer al opgeroepen geweest om de deur van zijn woning te openen, omdat er geen reactie kwam toen vrienden er aanbelden na een cafébezoek.

Uiteindelijk de man levenloos aangetroffen in de sloot naast een aardeweg. Toen hij er is aantroffen, kwam alle hulp te laat.

Het parket Oost-Vlaanderen heeft het labo en de wetsgeneesheer ter plaatse gestuurd om de oorzaak en de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Volgens de experten is er geen sprake van kwaad opzet of zelfdoding.