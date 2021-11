Man overlijdt nadat hij met auto verdwaalt op landweg en in sloot belandt in Ruien

Zuid-West-Vlaanderen Coronabe­smet­tin­gen halen recordhoog­tes in Zuid-West-Vlaanderen: “Zo dicht kwam het nog nooit”

De coronacijfers stijgen tot ongeziene recordhoogtes in Zuid-West-Vlaanderen. Er waren tijdens de week van woensdag 17 tot en met dinsdag 23 november 3.785 positieve gevallen. Dat zijn er 739 (+24,2 procent) meer dan een week geleden. Nooit eerder waren er zo’n hoge weekcijfers in onze regio, over alle coronagolven heen bekeken. De hoge ziekenhuiscijfers blijven wel vrij stabiel met een lichte stijging in AZ Groeninge - 67 coronapatiënten, waarvan 8 op intensieve – en een lichte daling in AZ Delta, waar het in week van 118 naar 111 coronapatiënten ging. Al blijft de druk ook daar zeer hoog, met bijvoorbeeld tot vijftien procent aan personeelsuitval in AZ Groeninge.

24 november