Liberale Jonge Wacht houdt er na een eeuw mee op: “De meeste bestuursleden zijn 70-plussers, dat ben je eerder een Oude Wacht”

KLUISBERGENDe Liberale Jonge Wacht uit Berchem houdt er na net geen eeuw werking mee op. “De meeste mensen van het huidige bestuur zijn er al bij van in 1964”, zegt Christiane Provost. “Dat is niet vol te houden. In de praktijk zijn we geen jonge wacht meer maar veeleer een oude…”

De Liberale Jonge Wacht was de jongerenafdeling van de Liberale Partij. In Berchem werd ze opgericht op 17 januari 1923. Ook in de buurgemeenten waren er afdelingen. “Volgens onze info is Berchem de laatste LJW die vandaag nog bestaat in ons land”, zegt bestuurslid Christiane Provost. “We hebben een acte uit 1939. Die leert ons dat je om lid te worden moest voorgedragen worden door twee leden, minstens 16 jaar zijn en de liberale gedachten aankleven. Je mocht ook geen deel uitmaken van een vereniging die, ik citeer, schadelijk was voor de LJW.”

Begrafenissen verplicht

De leden van toen moesten aan bijwijlen verrassende regels voldoen. Christiane: “Als een lid overleed, was men zedelijk verplicht om op de begrafenis aanwezig te zijn. Er werden jaarlijks minstens twee feesten of bals aangeboden aan de leden. Wie familieleden wou meebrengen naar die activiteiten, moest toestemming vragen én krijgen van de voorzitter. Het lidgeld bedroeg vijf frank voor de mannen en drie frank voor de vrouwen.”

De LJW kan volgens die regels ook niet ontbonden worden zolang er minstens nog 10 werkende leden zijn. “Maar dat laatste gaan we ons vandaag toch niet meer aantrekken want we houden ermee op na dit jaar”, zegt Christiane namens het bestuur.

Gedaan

Het 100ste jaar is dan ook het laatste. In 1939 waren er meer dan 600 leden, dat was goed voor bijna een derde van de bevolking in die tijd. “Vandaag hebben we nog altijd meer dan 400 leden, maar net als wij verouderen ze”, zegt Christiane. “De meeste leden van het huidige bestuur namen hun functie op in 1964. We waren toen jong, intussen zijn we 70-plussers. We hebben al veel vrienden-bestuursleden verloren die overleden zijn of die er door ziekte mee stopten. Jonge mensen interesseren zich niet meer voor verenigingen en corona deed daar zeker geen deugd aan. ”

In de gevangenis

“De laatste jaren organiseerden we nog ons jaarlijks ledenfeest, het mosselfestijn en het sinterklaasfeest. Het was ooit anders. Toen stonden er reizen, bals, moederfeest, kindercarnaval, playbackshows op de agenda. En natuurlijk de LJW-shows. Tientallen jaren werden ze opgevoerd, meerdere weekends na elkaar. We gingen er ook mee naar Brakel, Zingem of Oudenaarde. En naar twee keer naar de gevangenis van Oudenaarde. Nu stopt het echter definitief, enkele maanden voor onze honderdste verjaardag. Het laatste ledenfeest is intussen achter de rug. Open VLD blijft natuurlijk wel bestaan. Dat is de liberale afdeling van heel Kluisbergen.”