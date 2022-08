Kwa-art 2022: een kunstroute in en rond het kunstenaarsdorp Kwaremont

Ooit oefenden de Vlaamse Ardennen een enorme aantrekkingskracht uit op kunstenaars. Kwaremont was een plek waar professionele kunstenaars woonden en er een kleine twintig galeries waren. Toen was Kwaremont nog een bruisend dorp. In 2007 wilde de Kwaremontse kunstkring met Kwa-art1 Kwaremont opnieuw als kunstdorp profileren. Dat was nog kleinschalig, Kwa-art anno 2022 willen het professioneler aanpakken.

De route kent zowel binnen- als buitenlocaties en de bestaande galeries zijn geïntegreerd in de route. Diverse tentoonstellingsruimtes leggen een link naar het rijke kunstverleden van Kwaremont en vormen zo een meerwaarde. Zo kunnen het publiek en vooral de bewoners van Kwaremont en omstreken ook een kijkje nemen in de nu desolate leegstaande oude pastorie. Kwa-art is ook de ideale gelegenheid om een retrospectieve te wijden aan het werk van Gies Cosyns, Michiel Leenknegt en Jan Deweer, drie kunstenaars die leefden en werkten in Kwaremont en omgeving.

Zo loopt de expo over kunstenaar maar tevens laatste burgemeester van Kwaremont Gies Cosyns 101 in het GOC Kwaremont op het Kwaremontplein. Daar is ook de film ‘Gies Cosyns en zijn landschap’ te bekijken.