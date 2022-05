Koninklijk Omloop Kluisbergen stuurt de wandelaars op een Helletocht over de zwaarste heuvels van de Vlaams Ardennen

De starplaats is zaal Brugzavel in Berchem waar je voor de 50 kilometer kunt starten tussen 6u30 en 8 uur. Voor de 25 kilometer is dat tussen 7u30 en 11 uur. Ooit zakten duizenden wandelaars uit het hele land af naar Kluisbergen voor de Omloop die nog meer afstanden voorzag dan de 50 en de 25 kilometer. Intussen is jet aanbod meer beperkt geworden en ook de naam werd gemoderniseerd. De Helle is de steile klim doorheen het Kluisbos die zijn naam niet heeft gestolen. Daarnaast krijgen de wandelaars van de 50 kilometer ook klassiekers als de Oude Kwaremont, de Koppenberg, de Paterberg, de Kortekeer en de Hotond onder de voeten geschoven, tien hellingen in totaal. De beeldentuin van Galerij Beukenhof moet voor wat artistieke afleiding zorgen en er is ook nog steeds het spek met eieren om moed en energie op te doen. Elke deelnemer krijgt bij de start ook een gratis waterfles mee die onderweg kan worden volgetankt naar believen. Dat onderweg brengt de stappers ook in privédomeinen waar je in normale tijden geen doorgang hebt.