Kluisbergen zet de verwarming op 19 graden en dooft ’s nachts al de lichten

Eerste schepen Lode Dekimpe (Gemeentebelangen) is bevoegd voor milieu en wil met het verlagen van de verwarming en het doven van de openbare verlichting ’s nachts de energiefactuur betaalbaar houden. “Dit jaar is de regel dat de verwarming in de publieke gebouwen op 19 graden zal gezet worden. Dit is lager dan andere jaren. Afhankelijk van het gebouw en bureau waarover we spreken, is dat 1 tot 3 graden lager. Ook de openbare verlichting wordt gedoofd tussen 23 en 6 uur, inclusief de monumentverlichting op kerken en het gemeentehuis. Die omschakeling is trouwens al doorgevoerd en al van toepassing. De kerstverlichting gaat mee met de openbare verlichting en zal dus ook gedoofd worden tussen 23 en 6 uur. Voor het overige zijn er geen besparingen op het kerstgebeuren.”

Indirect

Rechtstreekse financiële steun aan burgers die in de problemen komen, geeft het gemeentebestuur niet. “Maar wij bieden wel een aantal projecten aan onze inwoners aan waarop zij kunnen intekenen. Die hebben direct of indirect met energiebesparende maatregelen te maken hebben. Er is bijvoorbeeld Kluisbergen renoveert, er zijn de zitdagen van het Energiehuis, Er is Renovatieadvies aan huis via de provincie en er zijn subsidies voor ontkoppeling regenwater.”

OCMW

De maatschappelijk werkers van het OCMW krijgen vandaag wel meer vragen dan vroeger, onder meer inzake het sociaal tarief. Schepen Lode Dekimpe: “Zij gaan dan na of betrokkenen daar recht op hebben en helpen hen om dit aan te vragen indien dit effectief het geval is. Er hebben ook al een aantal mensen contact opgenomen met het OCMW die geconfronteerd worden met hogere voorschotfacturen. Over het algemeen wordt ook vastgesteld dat als er nieuwe dossiers komen inzake financiële problemen hoge energieschulden daar altijd wel een onderdeel van uitmaken.”

