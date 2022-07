Kleinste dorp, grote feesten: Zulzeke gaat zwemmen met Pat Krimson en uit de bol met Niels Destadsbader

Milk Inc, de Jeugd van Tegenwoordig, Slade , The Sweet, De Mens, The Scene, Stan Van Samang en Golden Earring stonden al op het podium stonden al ‘s op het podium van de tent in hartje Zulzeke. De mix van gezelligheid en bekende artiesten blijft ook dit jaar de rode draad in het succesverhaal. Organisator Brecht Lietar: ”Op vrijdag 29 juli starten we met ‘Zulzeke Beach’. Die omvat niet alleen onze zomerbar maar dit keer hebben we ook een professioneel zwembad, helemaal verlicht en met bijkomende sfeerelementen. Onder de DJ’s ook de ambiancemaker bij uitstek Patje Krimson.”

Live

Op zaterdag 30 juli vindt Zulzeke Live plaats. “Als het goed is, moet je niet veranderen”, zegt Peter Decordier. “Openen doen we met Mama’s jasje. Peter Van Laet is inmiddels al 30 jaar bezig en brengt een overzicht van zijn bekendste hits. Meezingen geblazen dus en dan moet de absolute headliner Niels Destadsbader nog komen. In het najaar kan hij nu al rekenen op uitverkochte sportpaleizen. Afsluiten doen we Les Truttes die intussen al 25 jaar alle zalen, pleinen en feesttenten platspelen.”

Op zondag is er de gebruikelijke familiedag met een BBQ, een watemolenwandeling, watervoetbal, een foodtruckfestival en optredens van Franks Legacy en Les Folles De Gand.

Tickets zijn nog beschikbaar via www.zulzeeksefeesten.be of te bestellen via 0475/317723.

De opbrengst is zoals altijd bestemd voor het onderhoud en de vernieuwing van de parochiezaal.