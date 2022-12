Kerstmarkt in Ruien: er gaat niets boven een trappist van Westvleteren waar vroeger het altaar stond

In het vroegere kerkgebouw stonden 22 standjes opgesteld, eromheen nog ‘s een tiental. Organisator Emile Desimpel heeft het over veel mensen van goede wil om de organisatie rond te krijgen. “In 2019 hebben e dit voor de eerste keer op poten gezet. Het werd een succes met zo’n 500 bezoekers en veel ambiance. Toen kwam corona en nu kunnen we dus eindelijk de tweede editie houden. De standjes in de kerk hebben onze mensen zelf in elkaar getimmerd en veel van de decoratie is het resultaat van bereidwillige hulp van sympathisanten. Er steekt een hoop werk in deze kerstmarkt, zowel praktisch als organisatorisch. De opbrengst gaat naar de Chiro van Ruien. Sommigen staan een deel van de winst af, anderen geven alles door. Dat is het geval voor Okra Ruien dat trappist van Westvleteren verkoopt. Ze doen dat op de plaats waar vroeger zo ongeveer het altaar stond.”

Ook de Kerstman in hoogsteigen kwam op visite en liet het zelfs even stoppen met regenen.