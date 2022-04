Inspraak Kluisbergen wil een volksraadpleging afdwingen over een mogelijke fusie

Nu of nooit meer

De vrees leeft bij de Kluisbergenaren dat zij straks voor voldongen feiten zullen worden geplaatst: “Voorlopig kunnen wij als Kluisbergenaren nog zelf een beslissende stem hebben over de toekomst van onze gemeente. In de nieuwe stad groot-Oudenaarde vertegenwoordigen wij amper 10 procent van de bevolking. Als Oudenaarde dan nog uitbreidt met andere buurgemeenten zal dit nog minder zijn. Het is dus nu van belang om duidelijk onze stem te laten horen.”

Inspraak Kluisbergen heeft een petitie klaar om de volksraadpleging af te dwingen. Als 20 procent van de Kluisbergenaren die ondertekent en aan de formele vereisten is voldaan, moet de gemeente zo’n referendum organiseren. Info via www.inspraakkluisbergen.be, 0472 43 05 69, info@inspraakkluisbergen.be of Grote Herreweg 93. Er is ook een werkvergadering gepland op woensdag 27 april om 20u30 in café Stijn Streuvels in de Parklaan. Iedereen is daar welkom, mits een seintje vooraf.