Inspraak Kluisbergen is tevreden, Vooruit Wortegem-Petegem verbaasd over waar het met het fusiedossier heen gaat

Om een volksraadpleging af te dwingen, moest Inspraak Kluisbergen 1300 handtekeningen ophalen bij de inwoners. Emile Desimpel is één van de initiatiefnemers: “Uiteindelijk zijn het er meer dan 2200 geworden. We zouden die indienen op 7 september. Maar op 1 september liet het gemeentebestuur weten dat de resultaten van de haalbaarheidsstudie bekend zouden gemaakt worden op diezelfde 7 september. Omdat intussen is uitgelekt dat de megafusie niet doorgaat is ook het indienen van het verzoekschrift niet meer nodig. Wij willen de gemeente niet onnodig op kosten jagen en de privacy van de ondertekenaars maximaal beschermen. Wij houden eraan om iedereen die meewerkte aan de succesvolle petitie campagne te bedanken voor hun actieve burgerzin en bezorgdheid over de toekomst van ons Kluisbergen. Dat we op dat vlak de grenzen van de partijpolitiek hebben overschreden, heeft ons gelukkig gemaakt. Het Kluisbergengevoel was belangrijker dan de politiek, dat is de essentie van de hele actie. We zijn wel benieuwd hoe het verder gaat en wat de boodschap van de burgemeesters zal zijn.”