Inbrekers stelen brandkast uit zwaarbeveiligde villa van Willy Naessens: “Het alarm stond niet aan”

Gepantserde deur

De inbrekers namen ruim de tijd om de hele villa te doorzoeken. “We hebben hier niet veel buren en eens voorbij de poort aan de straatkant kon niemand de daders nog zien. Ze hebben ongestoord het hele huis overhoop kunnen halen. Alle kasten en lades hebben ze opengetrokken. Tussen het gelijkvloers en de eerste verdieping hebben we een gepantserde deur, maar dat heeft hen niet belet om toch boven te geraken: ze zijn via een regenpijp omhoog geklauterd. We zien dat een dakgoot beschadigd is. Zo zijn ze bij een dakraam geraakt dat ze opengebroken hebben”, zegt de ondernemersvrouw.

We hadden die brandkof­fer in huis omdat we toch wel op onze hoede waren voor een overval of homejac­king. Als je Willy Naessens heet en zegt dat je maar duizend euro in huis hebt, geloven die dat niet, hé

Uit de villa in Kluisbergen is wel flink wat geld verdwenen. Een bedrag noemt Marie-Jeanne liever niet. “Het geld zat in een brandkoffer. We hadden die in huis omdat we toch wel op onze hoede waren voor het geval we het slachtoffer konden worden van bijvoorbeeld een overval of homejacking. Als je Willy Naessens heet en zegt dat je maar duizend euro in huis hebt, geloven die dat niet, hé. Daarvoor stond die geldkoffer hier. En kijk: ze zijn het nu komen halen toen we niet thuis waren. Misschien nog beter zo”, probeert Marie-Jeanne te relativeren.