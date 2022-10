In het WK-dorp in zaal Stijn Streuvels kunnen de fans de Rode Duivels gratis volgen op groot scherm

Op het WK in 2018 en het EK in 2021 stond het groot scherm in open lucht langsheen de Schelde. Gezien de weersomstandigheden van november en december wijkt men nu uit naar een overdekte locatie. Jonas Crement: “Het WK leeft nog niet echt bij het grote publiek, het is dus nog afwachten wat de respons straks zal zijn. Aan de Schelde hadden we tot duizend man in ons fandorp en dan moesten we ons vorig jaar nog houden aan de beperkende coronaregels. Nu kunnen we in zaal Stijn Streuvels tot 400 man een plaatsje geven. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig. De deuren gaan open vanaf twee uur voor de aanvang van de wedstrijden. Die vinden plaats op woensdag 23 november om 20 uur (tegen Canada), zondag 27 november om 14 uur (tegen Marokko) en donderdag 1 december om 16 uur (tegen Kroatië). Als de Rode Duivels doorgaan, doen wij dat ook. Liefst tot in de finale want dan hebben we al een extraatje voorzien.”

Samen met Ilias Vanopbroeke en Tim De Backer wil Jonas zoals in het verleden kwaliteit leveren, zowel op technisch vlak als waar het gaat om het entertainment. “We hebben al van bij de start DJ’s die voor de gepaste ambiance zorgen en er is ook telkens een afterparty, om de zege te vieren of het verdriet te verwerken. En we hebben op geen inspanning gekeken om qua weergave van de wedstrijden het perfecte beeld af te leveren. We verwachten de fans dus in grote getale, ook al beseffen we best dat dit geen zomers gebeuren is waar het hele gezin kan in betrokken worden. Ook het vakantiegevoel is nu geen element in de beleving. Maar dat maakt dit WK ook wel heel uniek en dus een gebeuren dat je als fan niet mag missen.”