Hotel La Sablière sluit na 43 jaar de deuren: “Hebben nog veel reservaties gekregen van mensen die nog één keer willen langskomen”

De ouders van Ive verhuisden in 1980 van Ruddervoorde naar Kluisbergen om er hun succesvolle zaak te beginnen. “We waren met vijf kinderen en we hebben allemaal meegewerkt in de zaak van onze ouders”, vertelt Ive. “In 1995 heb ik het hotel samen met mijn vrouw Nadine overgenomen. Zij was al die tijd de chef in de keuken. We hebben in de voorbije jaren veel verbouwingen uitgevoerd en kunnen onze klanten vandaag 14 suites aanbieden met alle mogelijke comfort. We hebben drie kinderen maar die zien een toekomst in de horeca niet zitten. Dat is de reden dat we La Sablière in het begin van 2020 te koop hebben gesteld. Toen kwam corona en daardoor is alles wat op de lange baan geschoven. Maar er waren altijd al geïnteresseerden en nu is het dus ook concreet geworden. Op 19 februari draaien we onze allerlaatste shift en op 1 maart komen de nieuwe eigenaars hier hun intrek nemen.”

Volledig scherm Een duo dat samen een nieuwe toekomst tegemoet gaat. © GEDR

Weloverwogen

Alhoewel het nakende afscheid emoties oproept, kunnen Ive en Nadine het einde van wat toch een monument is in de regio best plaatsen. Nadine: “Het is geen bevlieging van het moment. We hebben hier goed over nagedacht en we wisten wat we wilden. De klanten reageren eigenlijk emotioneler dan wij. We hebben veel reservaties gekregen van mensen die nog één keer willen komen. Onze cliënteel bestond dan ook uit veel trouwe gasten voor wie we een beetje familie waren geworden. Zelf weet ik zeer goed wat ik straks ga doen: veel genieten van de kinderen en kleinkinderen en van de rust. Koken zal ik blijven doen. Er zijn al afspraken gemaakt voor vaste eetavondjes en uitstapjes. We gaan ons niet vervelen.”

Ive kijkt het nog even allemaal aan. “Ik ga nog een paar jaar door. Niet in de horeca want dat zou een beetje gek zijn, dan bleef ik beter waar ik nu ben. Maar nadat de mensen al die jaren bij mij zijn gekomen, wil ik naar de mensen toe gaan. Dat kan iets in de wereld van het vastgoed zijn of in de autoverkoop. Ik zie nogal graag auto’s, dus... Ik ga voor een nieuwe opdracht en ik hoop die nog een tiental jaar te kunnen uitvoeren.”

Volledig scherm Sedert 1995 werd La Sablière zeven keer verbouwd. © Tom Lesaffer

Toekomst

Wat er vanaf maart gebeurt in het gebouw dat op een oppervlakte staat van 1.150 vierkante meter wil Ive Desimpel liever niet zeggen. “Dat laat ik over aan de nieuwe eigenaars die daarover op tijd en stond wel zullen communiceren. Ze vinden hier wel alles wat ze zochten. Ik hoop echt dat ze net zo gelukkig mogen worden als wij hier zijn geweest én net zo succesvol. Zelf gaan Nadine en ik wonen aan de overkant van de grens, in Mont de l’Enclus, dicht bij de Schelde. We blijven dus in de buurt want hier ligt toch een groot deel van wie we zijn. We kunnen vooral dankbaar zijn om alles wat we hier hebben mogen beleven.”

Ives en Nadine hebben ook nog een praktische mededeling: wie een cadeaubon heeft, kan die nog tot en met 18 februari gebruiken. Wie niet meer in La Sablière geraakt, mag de bon ruilen voor flessen uit de wijnkelder. Het bedrag van de cadeaubon is goed voor het dubbele in flessen wijn.

Volledig scherm La Sablière in de Bergstraat in Kluisbergen. © Simon Mouton Photo News

