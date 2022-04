Het maakt de wielersupporters niet uit wie er wint, als er maar gekoerst wordt: “De échte grote vraag is: hoe geraken we straks weer thuis?”

VLAAMSE ARDENNENZe komen van overal en ze zijn niet allemaal fan van Wout of Mathieu. Om het met de woorden van Emile Eeckhout uit Wielsbeke te zeggen: “De koers wordt beslist op het saaie stuk tussen de Oude Kwaremont en de Hotond. En Asgreen gaat winnen. Of misschien ook iemand anders.” Een relaas van sfeer en gezelligheid na twee jaar gemis in de Vlaamse heuvels.

Volledig scherm Recht uit Enschede en ontgoocheld dat Wout er niet bij was: zes Nederlandse wielerfans. © GEDR

Recht vanuit het Nederlandse Enschede zitten de zes vrienden Joost Nawijn, Marco Voogsgerd, Mark Deuzeman, Arjan Lichs, Jeroen Jonker en Jan Bert Jonker op de Zandstraat te wachten op de Ronde. De dag voordien hebben ze (bijna) allemaal We Ride Flanders gereden, maar niet de volle 257 kilometer. “De baby-Ronde van 144 kilometer”, lacht Jan Bert. “Nou, als dat een baby-Ronde is dan zal ik daar voor de komende jaren maar mijn conclusies uit trekken. Ik vind het ritje best volwassen eigenlijk.”

Quote Ik ben een fan van de hele Lot­to-ploeg want ik ben an­ti-Lefevere en an­ti-Quick-Step Supporter Dominique

Vandaag komen ze vooral supporteren voor de koers al missen ze wel één renner: “We hadden echt heel graag Wout van Aert zien winnen. Dat zou prachtig zijn voor de Ronde. Mathieu mag ook natuurlijk. Het maakt niet zoveel uit, we vinden het gewoon prachtig allemaal. En we komen zeker terug. Om te kijken, vooral.”

Volledig scherm Vanuit Brugge: collega's verpleegkundigen en hun kinderen hebben een vaste stek in de Ronde van Vlaanderenstraat met dank aan Nukerkenaar Dominique Vandeputte (rechts). © GEDR

In de Ronde van Vlaanderenstraat hebben enkele verpleegkundigen uit een psychiatrische instelling in Beernem hun vaste stek ingenomen. Ze werden meer dan tien jaar geleden op sleeptouw genomen door geboren Nukerkenaar Dominique Vandeputte en misten sindsdien geen enkel editie. “We stonden eerst op de Oude Kwaremont, maar daar is het met de jaren te druk geworden. Dus zijn we wat verder opgeschoven. We zien de renners hier vijf keer voorbijkomen, alles prima dus.”

Campenaerts

Victor Campenaerts is de man voor wie Dominique supportert. “Ik ben een fan van de hele Lotto-ploeg want ik ben anti-Lefevere en anti-Quick-Step”, klinkt het gedecideerd. Mathieu Van der Poel kan ook op enige sympathie rekenen bij de rest van het gezelschap. Er wordt nog om een andere reden met veel belangstelling uitgekeken naar de komst van het peloton want er rijden twee bevriende motards mee in de wedstrijd. Voor Sven, Kris, Mieke, Tine en Ann en de jongeren Briek (!), Jorn, Juul, Mattis en Leonie kan de dag sowieso al niet stuk.

Volledig scherm Het is 's iets anders: jonge supporters uit Ruien en Avelgem voor de Noor (!) Rasmus Tiller. © GEDR

Op de top van de Oude Kwaremont wappert de Noorse vlag. Die blijkt voor bestemd voor Rasmus Tiller van het Uno-X Pro Cycling Team. De dragers zijn Ryan Dwight Bocklant uit Ruien en Ojani Meerschaert uit Avelgem. Waar komt hun verregaande sympathie voor de onbekende Tiller vandaan?

Leve de underdog

“We hebben hem eerder zien rijden in de Omloop Het Nieuwsblad en we vonden dat een toffe gast. Daarom hebben we contact gezocht met de ploeg. Die hebben een depot in Vichte en daar mochten we vlaggen en petjes en ander materiaal gaan halen. Het is ‘s iets anders, supporteren voor een Noor die niemand kent. We denken dat ie vandaag de top 10 haalt en we hopen op de top 3. We gaan onze fanclub dit seizoen proberen uit te breiden. Nu zijn we met een man of zeven.”

Volledig scherm Geoffrey Bordy uit Tours supportert voor het team Groupama-FDJ en laat dat ook zien. Gewezen Bommelskoning Michel D'Hondt (midden) is de gids in de streek. © GEDR

Ook tegen de wind in rijdt de Fransman Geoffret Bordy uit Tours. Hij staat samen met gewezen Bommelskoning Michel D’Hondt uit Ronse aan het domein Heynsdaele te zwaaien met een Franse vlag. “Ik ben aan mijn zesde Ronde van Vlaanderen toe”, vertelt hij.

Om het even

“Ik ben een beetje heel erg fou van de koers en volgde al ettelijke keren de Tour, de Giro en de Vuelta. En dankzij Michel kwam ik ook in de schoonste der klassiekers terecht, na Parijs-Roubaix. Ik supporter voor de ploeg Groupama-FDJ van Yvon Madiot en kopman Stefan Küng. Ik weet niet of een zege hier realistisch in maar aan mijn gezwaai zal het niet liggen.” En wat denkt Michel D’Hondt ervan? “Ik ben hier voor de sfeer. Mij is het om het even wie er wint. Dat is altijd de beste in de Ronde van Vlaanderen.”

Volledig scherm Kasper Verhavert, Emile Eeckhout en Stef De Leyn houden de wacht bij de bakken bier en de zakken chips. © GEDR

In de graskant van de brede N36 tussen de Oude Kwaremont en Ronse heeft een twintigkoppige groep enthousiaste jongelingen de tenten opgeslagen. Drie van hen laten de koers voor wat ze is en houden de wacht bij de spullen. De voorkeur voor de renners gaat alle kanten op en de te volgen strategie die leidt naar de zege eveneens. “We zijn in feite voor Yves Lampaert”, probeert Emile Eeckhout uit Wielsbeke uit te leggen wat de diepere gedachten zijn van de groep. Maar de sympathie gaat evenzeer uit naar Mathieu Van der Poel en vooral naar alles wat de sfeer ten goede kan komen, niet in het minste enkele bakken bier en veel zakken chips. “De grootste uitdaging is volgens mij om vanavond heelhuids terug thuis te geraken”, concludeert Kasper Verhavert uit Denderleeuw. Hij zou wel ‘s gelijk kunnen hebben.

