Het geloof in de Rode Duivels wankelde niet in de Sint-Corneliuskerk (en al zeker niet bij supporter Stijn)

Mede-organisator Maarten Spileers was tevreden met de opkomst, zo’n 150 man groot. Die zagen op de plaats waar vroeger het altaar stond hoe Thibaut Courtois al vroeg in de match een strafschop stopte. Supporter van altijd Stijn Messeeuw was er halverwege helemaal gerust in: “Ik dacht wel dat Courtois die bal ging tegenhouden. We gaan de wedstrijd winnen met 2-0 en dan zijn we helemaal vertrokken. Als Kevin De Bruyne eenmaal zijn draai vindt, komen we echt nog ver. Ik heb in ieder geval al mijn plaatsen gereserveerd voor de twee volgende wedstrijden en dan zien we wel waar we eindigen. Het valt hier ook best mee. Voetbal kijken in een kerk, dat is ‘s wat anders. Ik ben van Ruien, dit was ook de meest evidente plek om te komen kijken. Ik heb zelf nooit voetbal gespeeld maar mijn maten hebben wel allemaal iets met het voetbal te maken (gehad). Maar de grootste kenners staan aan de zijlijn. Ik heb wel geen commentaar op de tactiek van Martinez. Die zal wel weten wat hij doet.”