Lezersbijdrage Radius bereikt mijlpaal van 200.000 tankkaar­ten in België

Radius, een onafhankelijke B2B-leverancier van mobiliteits- en connectiviteitsoplossingen, heeft eind augustus een belangrijke mijlpaal in België bereikt. Het bedrijf heeft 80.000 klanten en 200.000 tankkaarten in het land. Hiervan zijn meer dan 10.000 kaarten voor elektrische of hybride voertuigen.