Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Kluisbergen vandaag

Dan toch weer Valieze­koers in Mullem: “We konden het niet maken om deze fantasti­sche traditie te laten teloorgaan”

Verrassend en leuk nieuws komt uit Mullem: de vermaarde Valiezekoers in Mullem keert dan toch terug. Nadat de organisatie vorig jaar bij gebrek aan voldoende helpende handen de handdoek in de ring had gegooid, komt er op 15 augustus een 52ste editie. “We hebben gesleuteld aan de organisatie en het programma en hopen dat we weer voor jaren vertrokken zijn” klinkt het.