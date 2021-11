Gerecht onderzoekt overlijden in Kluisbergen: levenloos lichaam aangevonden in sloot naast de weg

Oudenaarde En weer haakt centrumma­na­ger in Oudenaarde af: “Waarom zijn dat toch altijd mensen die onze stad niet kennen?”

Sandra Huyskens is niet langer centrummanager voor Oudenaarde. Ze is de derde centrummanager in even veel jaar die afhaakt. “Kan het nog duidelijker dat de samenwerking met een Limburgs bureau in Oudenaarde niet werkt?” sneert Piet De Loof, plaatselijk partijvoorzitter van N-VA.

23 november