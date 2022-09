Gentse regisseur Kerknawi draait The Last Front in het Kluisbos met grote internationale en Vlaamse namen in de cast

Internationale cast

De film bouwt verder op de kortfilm ‘A Broken Man’ die Kerknawi in 2015 maakte en die internationaal veel erkenning kreeg, onder meer een award op het WorldFest filmfestival in Houston.

In de internationale cast zitten dan ook indrukwekkende namen als Iain Glen, Ser Jorah Mormont in Game of Thrones, Joe Anderson uit The Grey en David Calder uit de James Bond film The World is not Enough. Van eigen bodem spelen onder meer ook Koen De Bouw en Emma Moortgat mee.

Er wordt momenteel volop gefilmd in Kortrijk, Lier en Damme maar dus ook in Kluisbergen waar de velden en het Kluisbos het decor vormen voor de oorlogsscènes. De film wordt in de bioscoop verwacht in de loop van 2023.