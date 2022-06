Geen beurtelings parkeren meer in de Stationsstraat: “De huidige regeling houdt geen rekening met de mobiliteit en zorgt enkel voor problemen”

In de Stationsstraat geldt halfmaandelijks beurtelings parkeren tussen de nummers 41 en 30. Deze maatregel is ooit in het leven geroepen om zowel de voor- als nadelen van het parkeren te verdelen over beide zijden van de straat. Johan Devenyns ziet allang het nut niet meer in van de maatregel. “Het gaat om een gewestweg, de N36, en dus is het mobiliteitsaspect primordiaal. Het systeem van beurtelings parkeren houdt nu net met dat element geen rekening. In de Stationsstraat is doorgaand zwaar verkeer toegestaan uit de richting van Kerkhove. Vanuit de richting Ronse is enkel plaatselijk zwaar verkeer toegestaan. De breedte van de Stationsstraat laat niet toe dat er langs weerszijden van de straat geparkeerd wordt. De bestaande parkeerregeling zorgt, vooral rond aanvang en einde van de schooluren, enkel voor problemen, ook in de aangrenzende straten.”