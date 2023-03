Eerste fase van het renovatieproject in de Groendreef is voltooid: 15 flats afgewerkt, nog 12 te gaan

Karen Damen verrast ongenees­lijk zieke Janis (22) op mogelijk laatste verjaardag met filmpje: “Hou vol en blijf sterk”

Janis De Zitter (22) is mogelijk een laatste keer jarig. De ongeneeslijk zieke jongeman uit Avelgem heeft een zeldzame vorm van de ziekte Huntington. Om zijn verjaardag onvergetelijk te maken, riep zijn familie Karen Damen op – de actrice en vroeger K3-lid is zijn grote idool – een filmpje te maken. Karen las de oproep en stuurde een video. Ook een oproep aan Vlaanderen via HLN om massaal kaartjes te sturen is een succes. Janis kreeg liefst 900 verjaardagskaartjes.