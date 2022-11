Een halve eeuw Omloop Kluisbergen: ooit 13.000 wandelaars op één dag, nu vier seizoentochten voor 5.000 stappers

Volledig scherm Omloop Kluisbergen was er voor jong en al wat ouder, geoefende stappers en gelegenheidswandelaars. © Thomas Vandewalle

Volledig scherm Legendarisch: het spek met eieren ontbijt. © Ronny De Coster

Het verhaal dat Eddy Meersschaert schetste begint op Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart 1972. 92 deelnemers meldden zich toen aan de start van een wandeltocht over 15 of 30 kilometer van Turnclub Ruien. De daaropvolgende jaren zou dat aantal gestaag groeien met in 1982 een record van 13.600 deelnemers. “We moeten hierbij de namen vermelden van de twee Jacques: Vanhemens en De Jonghe. Zij waren de motors van een echte machine die steeds meer hooi op de vork kon nemen. De cijfers van dat topjaar 1982 liegen niet. Omloop Kluisbergen telde toen 275 medewerkers, er stonden 6000 flesjes cola klaar, 1900 rijsttaarten, 50 kilo sinaasappelen, 1200 liter chocolademelk en 1250 flesjes melk. De bevoorrading met spek en eieren was legendarisch in het hele land. We werden in één adem genoemd met de Dodentocht in Bornem en de Nacht van Vlaanderen in Torhout.”

Volledig scherm De 50 kilometer was een zaak voor getrainde stappers en werd in één adem genoemd met Dodentocht en Nacht van Vlaanderen. © Ronny De Coster

OLH Hemelvaart

In de voorbije 50 jaar begonnen in totaal 331.000 wandelaars aan een tocht bij Omloop Kluisbergen. Maar de grote massa bleef in de jaren 90 stilaan weg. In 2000 kwamen nog 5000 deelnemers opdagen, daarna werd het zienderogen minder. “Onze vaste datum eind mei was een probleem. Mensen gingen meer op reis en het verlengd weekend rond Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart bood daartoe een ideale gelegenheid. Onze randanimatie met natuurgidsen, het Belgisch Kampioenschap Ultraloop of demonstraties met para’s kon daar niet tegenop. Dat was jammer maar op zich niet erg”, vertelt Eddy Meersschaert. In 2018 begon Omloop Kluisbergen met een alternatief: de Helletocht van 75 kilometer. Dat bleek een voltreffer maar toen kwam corona.

Volledig scherm Een typisch beeld van de Omloop: met velen op stap doorheen de mooiste plekjes van de Vlaamse Ardennen. © Ronny DE COSTER

Vier op een jaar

“Onze bestuursleden worden er intussen ook niet jonger op. Zestigers en zeventigers maken intussen de dienst uit. Daarom hebben we beslist om over te schakelen op vier seizoenwandelingen. Daarvoor kunnen we nog steeds rekenen op flink wat deelnemers, tot 5.000 in totaal. Bij de recente herfstwandeling waren dat er 1.000. Het doel blijft ook na 50 jaar hetzelfde: de wandelaars de mooiste paadjes in onze Vlaamse Ardennen laten ontdekken, tijdens een prachtig georganiseerd wandeling neerzetten, die perfect uitgepijld is, met vrijwilligers en bestuursleden die deze opdracht met plezier vervullen.”

Een speciaal woord van dank was er voor Marc Browaeys, 25 jaar voorzitter, en duivel-doet-al Gaby Roelens.

