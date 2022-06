Een boerenkermis zoals vroeger, met tractoren van toen en laserkleiduifschieten bij de Landelijke Gilde

De Landelijke Gilde wil met het initiatief de oude traditie van de boerenkermis in ere herstellen. Op 10 juli is de grote feesttent naast de boerderij van Marc en Trees Callebaut in de Middelloopstraat in Kwaremont de plek waar iedereen die graag ’s een feestje op het platteland meemaakt moet zijn.

Om 10u30 vindt daar een misviering plaats, opgeluisterd door het gospelkoor Good News uit Marke. Daarna is er de wijding van en parade door oldtimer tractoren. Het aperitiefconcert wordt verzorgd door de jeugdharmonie. Na de barbecue is er namiddaganimatie met onder andere laserkleiduifschieten. Vanaf 14u start een rondrit met de oldtimer tractoren.

Kaarten voor de barbecue kunnen worden besteld via peter.van.wambeke@telenet.be of via 0476/36 08 46 .