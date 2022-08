Drie auto’s betrokken bij verkeersongeval in Kwaremont

KLUISBERGEN Kleinste dorp, grote feesten: Zulzeke gaat zwemmen met Pat Krimson en uit de bol met Niels Destadsba­der

Zulzeke is in oppervlakte de kleinste deelgemeente van Kluisbergen maar één keer in het jaar levert het dorp het feest van het jaar af. Alleen corona kon de organisatoren van de Zulzeekse Feesten Pete’s Promotions en de vzw Parochiale Werken even afremmen, komend weekend is het weer volop van dat.

27 juli