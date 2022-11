De Rode Duivels krijgen steun vanuit de Sint-Corneliuskerk in Ruien

Bij de wedstrijden van de Rode Duivels op 23 november, 27 november en 1 december gaan de deuren telkens twee uur voor de aanvang van de wedstrijd open. Maarten Spileers: “We zullen het interieur van de ontwijde kerk ook passend aankleden met tricolore attributen en we voorzien de nodige randanimatie. Zeker op zondag 27 november zullen ook de kleinsten hier aan hun trekken komen. We beginnen dan ook al rond 11 uur met een aperitief voor de wedstrijd van 14 uur tegen Marokko.”

De toegangsprijs bedraagt 5 euro per wedstrijd, met een korting voor wie meteen een ticket neemt voor de drie groepswedstrijden. Er kunnen 400 toeschouwers een plekje krijgen. “En als de Duivels verder gaan in het toernooi, gaan wij ook mee”, klinkt het.

Tickets via 0472 64 94 94.

De opbrengst is bestemd voor de jeugd van KFC Kluisbergen en MVC Domein Kluisbos.

Info via de facebookpagina WK-dorp in Ruien.