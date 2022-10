CD&V Plus maakt van verzet tegen fusieplannen het uitgangspunt van een nieuwe lijst voor verkiezingen 2024: “Team Kluisbergen wil een zelfstandige gemeente op mensenmaat, geen mastodont”

Gangmakers zijn Emile De Simpel en Brecht Lietar, respectievelijk voorzitter en huidig fractieleider in de gemeenteraad van CD&V Plus. Die lijst zien we dus over twee jaar niet terug bij de verkiezingen. Emile Desimpel: “We roepen iedereen op die zich wil inzetten voor Kluisbergen als zelfstandige gemeente om mee te werken aan dit partij-overstijgende initiatief. De gemeente is sterk genoeg en onze inwoners verdienen het om in eigen gemeente beroep te kunnen doen op een eigen diensten en een nabije politie, postdienst, brandweer te hebben. Daarom willen wij onze eigenheid als gemeente op mensenmaat bewaren en onze toeristische troeven beter uitspelen. Wij willen samen gaan voor een gemeente waar we als een hecht team werken aan het algemeen belang van Kluisbergen.”

Inzet voor Kluisbergen

De rode draad in dat team en het uitgangspunt voor alle verder overleg is het uitgesproken neen tegen elke toekomstige fusie. Brecht Lietar: “De dreiging van een fusie op lange termijn blijft bestaan en is voor ons zo belangrijk dat we alle krachten die dit standpunt onderschrijven, willen verzamelen op één lijst. Een relatief kleine gemeente op mensenmaat met een eigen karakter verkiezen wij dan ook boven een mastodontgemeente waar inwoners slechts een nummer zijn. Voor ons telt dan ook niet de politieke kleur, maar de inzet voor de mensen van Kluisbergen. Daarom kiezen we er ook voor om dit 2 jaar voor de verkiezingen bekend te maken. Er is nog tijd om, vertrekkend van dat ene uitgangspunt, al de rest te bespreken. En we zien dan wel waar we uitkomen.”