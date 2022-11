Brandweerpost Kluisbergen vierde Sint-Barbara

De viering van Sint-Barbara is in Berchem een traditie waarop ook de gewezen leden van het korps zeer welkom zijn. De feestelijkheden gaan gepaard met een stoet en een eucharistieviering. Minder officieel, maar daarom niet minder belangrijk, is het daaropvolgend cafébezoek en een feestmaaltijd in De Koetse. In 2029 bestaat het korps 150 jaar, een verjaardag waar nu al wordt over nagedacht.