Bibliotheek opent opnieuw de deuren na renovatiewerken: 20.000 titels wachten op 2.000 gebruikers

Bibliothecaris Bert Dekimpe en zijn medewerkster Nadine Deruyck mochten de kurken laten knallen op de heropening van het boekenparadijs. “We tellen zo’n 700 leden maar dat moet je qua gebruikers uitbreiden naar zo’n 2.000 effectieve lezers, kijkers en luisteraars. Vaak is er één ontlener per gezin, maar meerdere gebruikers. Dat geldt ook voor de schoolklassen. Die hebben per klas één kaart voor twintig leerlingen. We hebben naast boeken ook cd’s en dvd’s. In totaal zijn dat er zo’n 20.00 titels. Dat is een behoorlijk aantal. Om die in de gepaste omstandigheden van dienst te kunnen zijn, was enige opfrissing en vernieuwing na 25 jaar dienst wel aangewezen. Het resultaat mag er ook zijn: alle sis geschilderd en de rekken staan nu op wieltjes. Dat is handig als er activiteiten zijn. Het budget voor de werkzaamheden bedraagt 140.000 euro. Maar we zijn nu weer vertrokken voor enkele jaren.”

De opening werd opgeluisterd door zanger-gitaris Carlos Liviau.

De bib is geopend op dinsdag en vrijdag van 16 tot 18 uur, op woensdag van 14 tot 19 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur.