Berchem Bruist schenkt 500 euro aan fonds dat onderzoek naar hersentumoren ondersteunt

De overhandiging vond plaats afgelopen zaterdag bij de start van een fietstocht die ‘t Kwa-verzet organiseert om sponsorgeld te werven voor het fonds. Zulzekenaar Alain Delmulle was lid van de groep toen hij in juni 2020 stierf aan de gevolgen van een hersentumor. De Stelvio, een mythische berg van 2.758 meter hoog in Noord-Italië, was zijn favoriete bestemming. De achttien deelnemers worden daar aanstaande zaterdag verwacht. Ook Alains weduwe Lieve, zijn twee zonen en zijn dochter rijden mee. De volledige tocht van Zulzeke naar Bormio is 1.117 kilometer lang en bevat 16.916 hoogtemeters.

Het Dieter De Cauderlierfonds is genoemd naar Dieter De Cauderlier uit Deerlijk die in 2017 overleed aan een hersentumor. Hij was toen 32.