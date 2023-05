Berchem Bruist: drie dagen feest en dan mogen de kinderen gratis naar Bellewaerde

Archeolo­gie­da­gen in de Dender­streek en Vlaamse Ardennen: op wandel door het historisch centrum van Oudenaarde

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van de Archeologiedagen tijdens het pinksterweekend. In Oudenaarde ontdek je middeleeuwse gebouwen en nog veel meer tijdens een stadswandeling.