Bekina viert zijn zestigste verjaardag: “Onze producten zijn aanwezig in het dagelijkse leven van iedereen, vaak zonder dat die dat beseft”

In november 1962 richtte Denis Vanderbeke samen met 2 broers en 1 zus Bekina op. De start van een succesverhaal, want vandaag, 60 jaar later, is Bekina uitgegroeid tot één grote familie met maar liefst 110 medewerkers en 400 tevreden klanten wereldwijd.

Shari Sterck: “Bekina bouwt aan innovatieve, kwalitatieve producten die terug te vinden zijn in de meest diverse sectoren over de hele wereld èn die ook het dagelijkse leven van elke burger doorkruisen, vaak zonder dat die het zelf beseft. Bekina is dan ook de gezamenlijke noemer voor: Bekina Boots (polyurethane veiligheidslaarzen), Bekina Compounds (gekleurde rubber-mengsels voor diverse industrieële toepassingen), Bekina Indurub (spuitgietspecialist in zachte en harde kunststoffen) en BeSealed (afdichtingsoplossingen voor ondergrondse betonstructuren). Elke business unit is medemarktleider binnen zijn segment.”