Baby van 5 maanden wordt gereanimeerd in crèche maar sterft dag later in ziekenhuis

In Kinderdagverblijf Mijnheer Konijn in het Oost-Vlaamse Berchem-Kluisbergen is gisterenmiddag een kindje van vijf maanden gereanimeerd en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Helaas is het daar vanmiddag overleden. Dat heeft onze redactie zopas vernomen.

Zaakvoerster Gwendolien Schelstraete is onder de indruk van wat er is gebeurd de afgelopen twee dagen en doet het relaas. “Eén van onze medewerksters heeft woensdagmiddag vastgesteld dat één van de kindjes die in bed lag, niet meer ademde. Het kindje is onmiddellijk gereanimeerd door de begeleidster en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het vanmiddag tot onze grote droefenis overleden.” Over de omstandigheden kan en wil de zaakvoerster niet uitweiden uit respect voor de ouders en de familie.

Geen speciaal onderzoek

Woordvoerster Nele Wouters van het Agentschap Opgroeien noemt het overlijden in de eerste plaats een groot drama voor de ouders en hun omgeving. “Maar het is ook een zware klap voor de mensen van de kinderopvang. Er wordt nu onderzocht wat er precies is gebeurd en wat de oorzaak is voor de tragische dood van het kindje.”

Burgemeester Philippe Willequet: “De opvang heeft veel nieuwe initiatieven genomen de voorbije jaren. Dat is altijd met veel zorg gebeurd en tot tevredenheid van de ouders. Dit is ook zwaar voor de begeleiders van de opvang.”

Gwendolien Schelstraete maakte een vergelijkbaar drama al eens mee in 2018. Toen overleed een kindje in haar opvang in de Stationsstraat aan de gevolgen van wiegendood. Mijnheer Konijn breidde de voorbije jaren uit met Mevrouw Konijn, Tante Konijn en Baby Konijn in de Zonnestraat en Molenstraat, allemaal in Berchem, een deelgemeente van Kluisbergen. Samen kunnen al de kinderdagverblijven 64 kinderen opvangen.

