Al voor zevende keer vergunning voor rundveestal vernietigd: “Dit hoort niet thuis in Scheldegebied van Meerse”

KLUISBERGENVoor de zevende keer al werd een vergunning voor een rundveestal in het gehucht Meerse in Kluisbergen door de rechtbank vernietigd. In 2013 werd de eerste aanvraag ingediend, Milieufront Omer Wattez tekende toen verzet aan en doet dat nu nog steeds.

De eindeloos lijkende carrousel draait intussen al bijna tien jaar verder. Ondanks het feit dat de eerste vergunningsaanvraag werd geweigerd, begon eigenaar Bart Van Wambeke in 2015 toch met de bouw van een stal. Die meet 70 meter op 25 meter en ligt naast de Reytgracht. Nadien diende hij nieuwe vergunningsaanvragen in die steeds weer werden afgekeurd.

Davy De Groote van Milieufront Omer Wattez (MOW): “Wij argumenteren al van in het begin dat een grote stal niet thuishoort in een open ruimtegebied in de Scheldevallei. Bovendien ligt het terrein ook in overstromingsgevoelig gebied. De stal verstoort dus het landschap, maakt komaf met de schaarse open ruimte die er nog is en zorgt ook nog voor onnodige verharding. Door met de bouw van de stal al te starten terwijl de vergunning nog in behandeling was, nam de aanvrager een berekend risico. Bij elke vernietiging van een ingediende vergunning werd evenwel snel een nieuwe aanvraag ingediend. Dan is er een probleem.”

Drie keer vernietigd

Het verhaal van aanvragen, goedkeuringen en vernietigingen kent intussen veel afleveringen. In 2013 vroeg Bart Van Wambeke een eerste stedenbouwkundige vergunning aan. De gemeente weigerde, maar de aanvrager trok naar de Oost-Vlaamse deputatie die wel haar zegen gaf. MOW trok daarop naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVVB) die de vergunning in 2015 een eerste keer vernietigde.

Davy De Groote: “In 2014 al vroeg de aanvrager een nieuwe stedenbouwkundige vergunning aan. Deze keer werd die door zowel de gemeente als de Bestendige Deputatie verleend, ondanks verzet van MOW. Daarop trok MOW naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen die ze in 2017 voor een tweede keer vernietigde. De Deputatie moest toen een nieuw besluit nemen en om onbegrijpelijke redenen gaf die toch opnieuw een vergunning af. Het beroep dat MOW daarop indiende, leidde in 2019 tot een derde vernietiging door de RVVB.”

Quote Een grote stal hoort echt niet thuis in het overstro­mings­ge­voe­li­ge en open gebied van de Scheldeval­lei Davy De Groote (MOW)

Milieuvergunningen

Terzelfdertijd werd in 2014 ook een milieuvergunning aangevraagd voor de bewuste stal. De buurtbewoners trokken daartegen naar de Raad van State die de vergunning voor de vierde keer vernietigde in 2019. “Die procedure heeft zich intussen nog drie keer herhaald”, aldus Davy De Groote. Alhoewel duidelijk is dat zo’n stal niet thuishoort in de open Scheldevallei, werd in 2019 ook een omgevingsvergunning aangevraagd door Van Wambeke. We kregen zopas van de Raad voor Vergunningsbetwistingen het arrest van ons laatste bezwaar: het vernietigt een vergunning van de Deputatie van 2021 voor een zevende keer.

Na drie vernietigde stedenbouwkundige vergunningen, twee vernietigde milieuvergunningen en twee vernietigde omgevingsvergunningen mag het toch eens beginnen doordringen bij de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen en het gemeentebestuur dat een grote stal echt niet thuishoort in het overstromingsgevoelige en open gebied van de Scheldevallei. Als u ons vraagt of de stal dan moet worden afgebroken, is het antwoord duidelijk.”

Gevoelig dossier

Burgemeester Philippe Willequet (Gemeentebelangen) is zich bewust van het feit dat het hier gaat om een dossier dat al veel te lang aansleept. “We hebben de eerste aanvraag geweigerd maar de provincie gaf wel haar zegen. Daarna hebben we ingestemd onder bepaalde voorwaarden die onder meer te maken hebben met de gebruikte bouwmaterialen en met ruimtebeperkingen. We hebben er ook rekening mee gehouden dat het ging om de leefbaarheid en de toekomstmogelijkheden van een landbouwbedrijf in ontwikkeling. Het is dus een moeilijk dossier dat veel aspecten heeft. De stal staat er ook al een aantal jaren. Moet die zomaar afgebroken worden?”

