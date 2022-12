671.122 keer bedankt! Deze verhalen uit Kluisbergen raakten jullie in 2022 het meest: van de koers tot het wrak van een vliegtuig

Volledig scherm Als de koers voorbij is en de after-party ook: tijd om op te ruimen. © RV

Bij al dat sportief handelen is het belangrijk om de inwendige mens goed te versterken. De horeca-bijdragen over de vele eethuisjes in Kluisbergen mochten dan ook op veel belangstelling rekenen, zoals dat het geval was met onder meer O’Vignes, Etappe 33 of De Fazant.

Volledig scherm De Fazant in Kluisbergen: eetcafé met goede wijnen. © GEDR

En de jagers op huizen zijn ook steeds op de afspraak als er wordt gefocust op het vastgoed in één van de mooiste gemeenten van Vlaanderen. Dat het Kluisbos een gedroomde plek is voor filmregisseurs, bewees Julien Kerknawi die er The Last Front kwam draaien en daarvoor nogal wat schoon volk meebracht. Het vliegtuigwrak van The Maverick dat al sedert 2017 in het bos ligt, werd er dan weer uitgesleept. Te veel ongenode gasten kwamen het fotograferen en dat beterde er niet op nadat HLN ook was langs gelopen.

Volledig scherm Het wrak van het vliegtuig dat sedert 2017 in het Kluisbos lag, werd er weggehaald vanwege te veel ongewenste bezoekers. © RV

Heuglijk nieuw ook strikt lokaal. Tussen Berchem en Ruien ging eindelijk de verbindingsweg open. De Stroomlaan moet het centrum van Berchem ontlasten van het drukke verkeer dat uit de richting West-Vlaanderen en Oudenaarde komt.

Volledig scherm Het gemeentebestuur wandelt de Stroomlaan in. © GEDR

Voor de Zulzekenaren is dat geen zorg. Zij mochten nog es uitgebreid feest vieren tijdens de zomer en deden dat dan ook in stijl, met Niels Destadsbader. Of wie had u gedacht?

Volledig scherm Feest in Zulzeke: op het podium, voor het podium en zéker achter de tapkraan! © GEDR

Wij wensen al onze lezers een zeer mooi 2023 met veel HLN-plezier!

