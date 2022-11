300 schoolkinderen bezorgen afvalophalers kippenvelmoment

WORTEGEM-PETEGEM Iedereen is welkom om een boom te planten in het bedrijfs­bos van Willy Naessens (en er daarna ook te komen van genieten)

Op zondag 27 november is het in Vlaanderen Dag van de Natuur en daar doet Willy Naessens Group in samenwerking met het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem graag aan mee. Iedereen is die dag welkom om te helpen bij het aanplanten van een bedrijfsbos aan de Kosterstraat in Petegem.

15 november