WEER. Zwaarbewolkt in Kinrooi vanochtend

Voorbijgan­ger ziet water uit woning stromen, waarna politie een cannabis­plan­ta­ge oprolt: “eerste oogst verkocht voor 900 euro per kilo”

De bewoner van een huurwoning aan de Steenkeulstraat in Dilsen-Stokkem liep in februari 2021 tegen de lamp door een stevig waterlek. De politie stelde niet alleen vast dat het water centimeters-hoog in de woning stond, maar merkte ook een indringende cannabisgeur op. “Ik ben al een tijd bezig met die planten,” gaf de man onmiddellijk toe.