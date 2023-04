WEER. Zo goed als heldere ochtend in Kinrooi

Collega die Whatsapp­groep van de 'Gouden 11' verklikte, zit weggepest thuis: "Ze voelen zich verheven, zelfs boven de directie”

De Hasseltse sportleraar die samen met twee collega’s naar de directie stapte met een resem aanstootgevende screenshots uit een Whatsapp-groepje, werd naar eigen zeggen zwaar gepest op school. Hij was daarvoor al sinds oktober vorig jaar in ziekenverlof. Dat vernam onze redactie uit betrouwbare bron. “We zagen al eens hoe hij door twee collega’s hard werd aangepakt. Verbaal dan, in groep voor de leerlingen”, vertelt een student.