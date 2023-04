WEER. Kans op helder weer in Kinrooi vanochtend

ZIEN. Test zelf een tiny house uit in Hasselt: “Minimalis­tisch wonen mét gezelschap? Hier kan het”

Wie de Elfde-Liniestraat in Hasselt passeert, kan haast niet naast de vier bijzondere tiny houses op de schoolcampus kijken. Eén van de fulltime bewoners is Hasselaar Stef Lemmens, die met het project ‘Nomad City’ nu ook anderen wil warm maken om één week of zelfs langer in zo’n tiny house te vertoeven. Wij kregen een unieke blik achter de schermen.