WEER. In Kinrooi zo goed als helder weer vanochtend

Veertiger krijgt 7 jaar cel voor misbruik van 7-jarig buurmeisje: “Ik moest met hem doen wat liefjes met elkaar doen”

“Hij maakte misbruik van het vertrouwen dat in hem werd gesteld als buurman.” 43-jarige man uit Sint-Truiden werd vrijdagochtend in de correctionele rechtbank van Hasselt in de boeien geslagen en onmiddellijk aangehouden. De veertiger werd veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar nadat hij zijn minderjarige buurmeisje had misbruikt: “Zij is duidelijk getekend door wat er gebeurd is.”