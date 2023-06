WEER. Helder weer in Kinrooi vanochtend

Ex-sekswerk­ster Sigrid baat sekswinkel uit in hartje Brussel: “Van zweepjes tot meubels, maar alleen kwaliteit”

Ooit was ze één van de bekendste sekswerksters van Vlaanderen, maar na de coronacrisis zei ze het escortewereldje vaarwel. Nu pakt de roodharige Sigrid Schellen uit Bree toch weer uit met een erotisch verhaal: een eigen seksshop en dan nog in het hartje van Brussel. Subspace is een conceptstore waar erotiek centraal staat, maar steeds op niveau. “Online vind je eindeloos veel seksspullen, maar heel vaak van slechte kwaliteit", zegt Sigrid.