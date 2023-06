WEER. Helder weer in Kinrooi vanochtend

Man (59) die nieuwe vriend van ex in elkaar slaat aan ijssalon krijgt 18 maanden cel: “Hij heeft een gevaarlij­ke ingesteld­heid”

Een vijftiger uit Maasmechelen die op 22 februari de nieuwe vriend van zijn ex-vrouw in elkaar sloeg op de parking van een ijssalon in Maasmechelen, is veroordeeld tot een zware celstraf. Dat de agressor, die vooraf dreigberichten stuurde en zijn liefdesrivaal een sleutelbeenbreuk en een ingeklapte long bezorgde, ‘toevallig’ naar het ijssalon kwam, gelooft de strafrechter niet.