WEER. Helder weer in Kinrooi vanochtend

15 minuten aanschui­ven op E313 richting Luik door ongeval in Has­selt-West

Op de E313 richting Luik is in Hasselt-West een ongeval gebeurd. Daardoor was de rechterrijstrook versperd, maar de weg is ondertussen weer vrijgemaakt. Op dit moment is het nog een kwartier aanschuiven van Lummen tot Hasselt-West.